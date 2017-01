Angelina Jolie el nuevo icono de Guerlain Parfumeur

Guerlain Parfumeur, marca francesa de belleza desde 1828, tiene el honor de anunciar que Angelina Jolie es el icono de su nueva fragancia femenina "Creamos perfumes para la mujer que admiramos", dijo Jacques Guerlain, creador de fragancias míticas como Shalimar, L'Heure Bleue y Mitsouko.

Thierry Wasser, Maestro Perfumista de Guerlain, ha encontrado su inspiración en Angelina Jolie para expresar las diferentes facetas de una mujer. Una feminidad moderna que representa sus decisiones, emociones y sueños.

La colaboración entre Angelina y Guerlain se fraguó en Camboya en diciembre de 2015, mientras la actriz dirigía su película First They Killed My Father. Una relación anclada en la memoria de la infancia de Angelina que recuerda el apego que sentía su madre por los polvos de Guerlain.

Angelina Jolie es directora de cine, Enviada Especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y cofundadora de la Iniciativa Preventing Sexual Violence. Ella ha donado la totalidad de los ingresos recibidos por la campaña Guerlain a fines benéficos.