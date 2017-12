Anne Igartiburu: "La cadena sigue contando conmigo y ya son 13 años seguidos con diferentes compañeros"

Televisión Española celebró en el Teatro Real la Navidad para presentar la programación de la cadena para las próximas fiestas con sus principales protagonistas. A este evento tan especial no faltaron sus rostros indiscutibles como Anne Igartiburu, José Mota, Eva González, Carlos Latre, Roberto Leal, Jacob Petrus, Marta Solano, Sandra Daviú, Blanca Benlloch, Diego Burbano, Virginia Díaz, José Toledo y Roberto Herrera.

A.I: Tú lo has dicho, una satisfacción muy grande, la cadena sigue contando conmigo y ya son 13 años seguidos con diferentes compañeros, pero ahí arriba pero es una retransmisión que es emblemática. Yo creo que está muy bien.

CH: He visto en las redes un vestido que imagino que no es un adelanto del vestido.

CH: Has repetido mucho el rojo. ¿irá por ahí la cosa?

A.I: Estamos tranquilos, ahí justo con el equipo técnico y normalmente también homenajeo a algo que ha sido importante ese año y no sé, pensar en cosas buenas.

A.I: Él está con la capa y yo estoy con un plumífero, pero algún año he presentado con la capa.

A.I: Depende del año, pero como son menores yo tampoco cuento mucho sobre ellos. No tengo ni idea de lo que haré. Depende de cómo surja.

A.I: Sobre todo que haya un poco de cordura y sentido común, que no haya violencia y que las mujeres tomen un poco de protagonismo, creo que nos iría mejor en esta vida.

A.I: Estamos con nuestras familias pero a mí me toca estar aquí para Campanadas, la Gala Inocente y también el programa no para así que cogeré a lo mejor algún día libre pero no, hay trabajo.