Antonio Banderas, Biznaga de Oro Honorífica, dice que volver a Málaga es "una posibilidad muy cierta"

El actor asegura que tiene ganas de volver a dirigir y que le gustaría participar "de manera más activa" en el Festival

El actor Antonio Banderas (Málaga, 1960), galardonado con la Biznaga de Oro Honorífica de la 20 edición del Festival de Málaga. Cine en Español, ha señalado este sábado que el regreso a la capital malagueña es "una posibilidad muy cierta en estos momentos".

Banderas ha situado a Málaga como un "referente" y ha celebrado poder volver a la capital, ciudad que "ha adquirido un carácter cultural muy importante". Así, ha emplazado a los malagueños a "creérselo" y a apoyar al Festival de Cine, porque trae "iniciativas" y a "mucha gente con talento".

En una rueda de prensa en el Cine Albéniz de la capital malagueña junto con el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, el malagueño ha agradecido el galardón, y ha destacado que el Festival, que este año ha cumplido 20 años, "se ha hecho mayor por el esfuerzo de mucha gente". "Al Festival le debo la paciencia que ha tenido conmigo, porque me hubiera gustado estar más cerca del certamen", ha confesado.

Asimismo, ha dicho que le gustaría adquirir "un compromiso" de "participar de manera más activa" en los años venideros, además de que se usase su figura para "abrir determinadas puertas y llegar a determinados sitios". El actor recibirá el galardón en la gala de clausura del Festival de Málaga este sábado en el Teatro Cervantes.

"Hablar es muy complicado cuando te dan un premio a una carrera", ha confesado, recordando cómo empezó todo "a unos 15 metros de aquí, en el Teatro Romano", donde comenzó a trabajar como actor en obras de teatro sobre romanos. "Venía vestido de romano en un 'vespino'", ha bromeado, añadiendo que todo lo que le ha pasado en estos años ha sido para él como "un sueño".

También ha señalado que empezó a recibir premios a su trayectoria al entrar en los 50 años. El actor ya atesora un Goya de Honor y galardones del Festival de Cine de San Sebastián, el de Sitges, la Seminci y muchos otros, algunos de EEUU y México. "Los premios empiezan a justificarse porque tengo los sesenta a la vuelta de la esquina", ha bromeado.

Banderas ha señalado que le supuso una "gran alegría" saber que el Festival daría más peso a las producciones iberoamericanas. Ha indicado que su relación con el cine de esta región ha sido "muy larga y a veces muy profunda", y ha destacado su aprecio por la comunidad hispana de EEUU y su "lucha".

Así, ha puesto en valor cómo los hispanos han ido ganando terreno en Hollywood, "con el granito de arena" de su propia aportación, a que "se fueran abriendo las puertas en las mentes no solo de los ejecutivos, sino del público en general".

También ha quitado hierro al rumor que circuló la semana pasada sobre que había sido ingresado en una clínica en Suiza diciendo que "no ha sido tan dramático como se ha descrito". El actor ha dicho que sufrió un ataque al corazón "benigno" el pasado 26 de enero, y que no le ha dejado secuelas. "Me ha pasado como le pasa a miles de personas en el mundo. Me encuentro bien y con ganas de volver a trabajar y de seguir", ha añadido.

GANAS DE PONERSE TRAS LA CÁMARA

Antonio Banderas ha confesado que tiene ganas de volver a dirigir: "Soy un insensato y creo que lo mejor está por venir a pesar de todos los obstáculos que te va poniendo la vida". El actor ya se puso tras la cámara en 'Locos en Alabama' (1999) y en 'El camino de los ingleses' (2006). Ha dicho que está escribiendo y que tiene que "plantearse seriamente" volver a dirigir porque es algo que "me gusta mucho".

"Lo importante es qué es lo que quieres contar, y a partir de ahí hacer un trabajo de introspección. Cuáles son los temas que quiero contar, de lo que quiero hablar... porque si no se convierte todo en una especie de batiburrillo. Tengo varias historias que estoy desarrollando y son historias que tienen que ver conmigo, con mis vivencias personales y que quiero llevar a la pantalla", ha señalado.

También ha dicho que como actor ha "disfrutado y sufrido mucho", y ha vivido "cosas buenas y malas". Como director, ha indicado que disfrutó "muchísimo" al "descubrir cosas del lenguaje cinematográfico desde el otro lado". "La dirección te ofrece una manera de ver las cosas desde fuera que uno como actor pierde. Son dos mundos diferentes", ha agregado.

Sobre el cine actual, ha señalado que es "global" y que Hollywood "no existe como la entendíamos antes", sino que ya es "una marca". "Ya no importa dónde haces la película o quién está detrás, se puede hacer cine desde Málaga. El cine está cambiando el paradigma. Se ve en las casas, probablemente se ve más cine que antes", ha señalado, añadiendo que es "importante" la existencia de festivales para que "la gente recupere lo que es ver una película en una sala oscura con gente que no conoces".

PROYECTOS FUTUROS

"El año pasado crucé el Atlántico siete veces. Quizás por eso he pagado un precio y ahora me estoy replanteando muchas cosas. Me convertí en un 'workaholic'. No podía parar", ha señalado el actor. No obstante, ha explicado que tiene diversos proyectos entre manos.

Como actor está en el proyecto de una película sobre el diseñador de moda Gianni Versace, que aún está en el aire, ya que "para meterme en el proyecto tengo que tener claro que lo que se está contando tiene que ser veraz y con rigor histórico", ha dicho, por lo que aún no ha tomado una decisión hasta que reciba el guion definitivo.

En cuanto a una película del pintor Pablo Picasso del director Carlos Saura, ha señalado que no lo tiene claro. "Me comprometí con Carlos (Saura) en el guion anterior y si pudiéramos volver a él me encantaría, ya que tenía un impacto emocional más profundo y un ritmo narrativo maravilloso. Me encantaba cómo estaba reflejado todo", ha señalado, apuntando que están dándole vueltas a la posibilidad de recuperar el primer guion. "Ahora sería la época justa porque tengo 56 años que es la edad que tenía Picasso cuando pintó el 'Guernica'", ha agregado.

Por último, ha señalado que Pedro Almodóvar es un director al que "le debo muchísimo". "Trabajar con él es una especie de infierno creativo. Pedro te quita todo, te deja completamente desnudo y te pone la ropa que quiere ponerte. Es muy satisfactorio porque entras en territorios que no sabías que podías llegar", ha indicado, añadiendo que eso fue lo que le pasó en 'La piel que habito'.