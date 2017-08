Antonio Banderas de su estado de salud: "No voy a someterse a una segunda operación"

A pesar de que a principio de año saltaban las alarmas por un ataque al corazón que obligaba a Antonio Banderas a pasar por quirófano, el actor se encuentra en su mejor momento. La celebración de su 57 cumpleaños ha coincidido con la Gala Starlite Marbella de la que es embajador.

A.B: No, no, es una... es una posibilidad pero no es cierta todavía, los que conocen el tema de la cuestión eléctrica del corazón saben lo que es una ablación. Yo he padecido arritmias desde antes que tuve el problema este año, desde hace doce años, yo le llamaba maripositas, hay mucha gente que tiene esto, con distintas frecuencias e intensidades, yo decidí someterme a una catéter que lo puede cortar y de momento me encuentro muy bien, a lo mejor no es necesaria esa segunda intervención, puede que lo sea, en muchos casos lo es pero ya seria mas corta, menos intrusiva que la primera, yo en principio no lo voy a hacer, he llegado a un acuerdo con los médicos, tanto el inglés como el español en no hacerlo de momento, esperar y ver como reacciona el cuerpo, yo hago deporte todas las mañanas generosamente, corro 7 km, me estoy entrenando fuerte para decirle a mi corazón que estoy de vuelta fuerte.