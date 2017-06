Antonio Carmona y familia, emocionados ante el homenaje de Madrid a "El Habichuela"

La familia Carmona está de celebración y es que todos ellos se dieron cita en el conocido barrio madrileño de Campamento para disfrutar de un homenaje de lo más especial a Juan Carmona 'El Habichuela'. Muy emocionados los hijos del guitarrista y su mujer no pudieron contener las lágrimas durante el acto y es que el barrio ha querido obsequiar a la familia poniendo el nombre de Juan Carmona 'Habichuela' a uno de los nuevos parques infantiles.

Juan Carmona, Antonio Carmona y Matilde, se mostraron de lo más emocionados y es que no pudieron evitar las lágrimas al ver todo el cariño que la gente del barrio le tiene a toda la familia. "Para mí esto es lo más grande que me ha podido ocurrir. No he podido contener las lágrimas porque ha sido una persona, aparte de guitarrista, ha sido una persona maravillosa, un marido ejemplar... la verdad es que estoy muy orgullosa" comentó la que fuera mujer del guitarrista sin poder contener la emoción.