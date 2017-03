Antonio Iturbe retrata a Saint-Exupéry en 'A cielo abierto': "Nadie sabe con certeza cómo murió"

El periodista y escritor Antonio Iturbe recupera en 'A cielo abierto' (Seix Barral) la figura de Antoine de Saint-Exupéry, el autor de 'El Principito', quien tuvo una misteriosa desaparición y de quien cree que "nadie sabe con certeza como murió".

"Quiero creer que no se suicidó, porque era algo que no casaba con su filosofía de vida: cuando hablaba de la muerte en sus notas, la encaraba y no tenía pánico en absoluto. Está claro que se dedicaba a un oficio, el de aviador, en que casi todos morían jóvenes y es algo con lo que convivía", ha explicado en un encuentro con la prensa.

Saint-Exupéry partió de Córcega en su avión en el año 1944 y no llegó nunca a su destino. En plena II Guerra Mundial, las hipótesis apuntaban tanto a un accidente como a un abatimiento por parte de un caza alemán, ambas más plausibles para Iturbe que la del suicidio, que también circuló con fuerza.

"La posibilidad de que fuera una avería también resulta remota, puesto que ya por esa época los aviones estaban bastante evolucionados y eran fiables. Hubo un piloto alemán que decía ser el que derribó el avión de Saint-Exupéry y que se arrepentía: creo que esto es más posible y me gusta pensar que el escritor no sintió pánico cuando vio venir al enemigo", ha apuntado.

Iturbe no solo recupera este momento trágico en 'A cielo abierto' --premio Biblioteca Breve--, sino que aborda la pasión del autor por los aviones y el germen de la que será su obra maestra, 'El Principito'. "Nació como un libro de encargo, cuando el aviador llegó a Nueva York bastante deprimido tras la ocupación de Francia por parte de los nazis", ha recordado.

Así, sus editores decidieron tenerle 'ocupado' con el encargo de un libro infantil para publicar en Navidad, y Saint-Exupéry terminó llevando "una traslación suya de la infancia" al papel. "Quizás 'El Principito' es el niño que fue Saint-Exupéry", ha apuntado Iturbe, quien recuerda además que la idea de este personaje podría venir de años atrás, ya que aparecía en algunos dibujos del autor.

"Fascinado" por la obra del novelista francés, Iturbe reconoce que empezó a escribir hace 40 años tras la lectura de 'El Principito', pero defiende también el resto de títulos del aviador. "Se han opacado todos sus demás trabajos, pero era un gran contador de historias con mucha oralidad y un estilo muy profundo", ha defendido.

LOS INTRÉPIDOS AVIADORES

En cualquier caso, 'A cielo abierto' no es solo un recorrido por la vida de Saint-Exupéry, puesto que Iturbe también entralaza las vidas de otros dos pilotos aventureros de la época: Jean Mermoz y Henri Guillaumet. Los tres, empañadas en abrir nuevas vías aéreas por los sitios más remotos para entregar a tiempo los correos.

"Se alzaron sobre la mediocridad, porque ser piloto era de una enorme valentía en aquella época. Los aviones eran muy ligeros, con motores inciertos y se jugaban la vida en cada vuelo: para ellos era un oficio que ejercer con dedicación y nunca hacían aspavientos", ha aseverado Iturbe, periodista responsable de la publicación 'Librújula'.

LA SEGURIDAD TAMBIÉN MATA

Obras como 'Nadadores en el desierto', del conde Almásy --quien inspiraría 'El Paciente inglés'-- o 'Al oeste con la noche', de la aviadora Beryl Markham, han sido algunos de los títulos que han ayudado al autor para documentarse sobre este peculiar modo de vida. E incluso cita a Conrad como "ejemplo de escritor de aventuras" de su gusto, con "una reflexión sobre la condición humana".

"La enseñanza que se puede sacar de estos aviadores de los años 20 a los 40 es que a veces nuestro propio confort nos encarcela. Todos ellos murieron jóvenes, pero con unas vidas extraordinarias y se podría decir que lo que les condenó, también les salvó. La seguridad también mata", ha concluido.