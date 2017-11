Antonio Orozco: "Han sido momentos muy difíciles pero con vosotros ha sido más fácil"

Siempre sacando su lado más solidario y sobre todo con la llegada de estas fechas, Antonio Orozco organizó un concierto benéfico en el Casino de Torrelodones a pesar del complicado momento que está atravesando y es que, tras el fallecimiento de la madre de su hijo, la música está siendo su gran refugio.

A.O: La vida es como es, viene como viene. Y no hay mucho que hablar de ese tema. Ya lo sabéis vosotros. No pasa nada. Ya sabéis que hay cosas de las que no voy a hablar, no he hablado nunca. No pasa absolutamente nada. Creo que me conocéis todos siempre he sido amables con vosotros. Las circunstancias de mi vida son de mi vida, ya lo sabéis. Os agradezco muchísimo que me acompañéis esta noche, en esta puesta de largo de noviembre. Os lo digo siempre y os lo agradezco de corazón.