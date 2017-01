Arancha de Benito habla de Toño Sanchís

Arancha de Benito no se quiso perder el evento de Coca Cola que presentaba una nueva tónica en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. El evento contó con numerosos famosos que acudieron a disfrutar de la bebida como Jesús Olmedo, Almudena Cid, Alfonso Bassave, David Bustamante, Adrián Lastre y Najwa Nimri, entre otros.

Arancha habló en el acto sobre Toño Sanchís, el polémico exmaganer de Belén Esteban. A Arancha le sorprendió la actitud que está teniendo el representante en los platós de televisión. Además, se atervió hablar sobre la salida de Toño de la casa, que le pareció una actitud muy a la defensiva y que intenta justificarse por todo.

CHANCE: ¿Quedada de amigas, ¿no?

ARANCHA DE BENITO: Quedada de amigas a disfrutar un ratito la una de la otra que nos lo merecemos.

CH: ¿Cómo estás?

A.B: Bien, cariño, todo bien.

ARANCHA DE BENITO HABLA CLARO DE TOÑO SANCHÍS

CH: Tú decías que Toño era un gran estratega pero le ha salido mal.

A.B: Yo lo que veo es que cada vez que veo a este chico yo creo que se le está yendo de las manos, se está conociendo al verdadero Toño y es como para llevarte las manos a la cabeza de vez en cuando, pero cada uno es como es.

CH: ¿Crees que ha cambiado de estrategia?

A.B: Vive un poco a la defensiva constantemente y al final vivir así es estar todo el rato justificando de algo, cuando uno está a gusto consigo mismo, no hace falta justificarse de nada.

CH: Cuando uno tiene cargo de conciencia...

A.B: Bueno eso lo dices tú.

CH: Pero no es el Toño que conocíamos hace algunos años.

A.B: Es muy diferente el Toño de cámaras para adentro que de cámaras para fuera.

CH: ¿Estás siguiendo el reality?

A.B: Poquito, de vez en cuando, con los niños que lo tienen puesto todo el rato, de vez en cuando lo veo un poco.

CH: ¿Te gustaría entrar?

A.B: Yo creo que me adapto a las circunstancias muy bien y fluyo con los momentos, pero no me lo planteo, no me siento yo mucho de convivir con 1 personas, bastante tengo en mi casa.