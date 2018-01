Arantxa de Benito: "Cada vez que puedo me escapo a Ibiza"

Gran seguidora de la moda Adlib, Arantxa de Benito no ha querido faltar al stand de Ibiza en Fitur para mostrar su todo su apoyo a esta isla que adora. La ex de Guti quiso hablar de cómo había sido el comienzo de este año y de cómo afronta la llegada de la mayoría de edad de su hija mayor, Zaira.

A.B: Sí, cada vez que puedo me escapo a Ibiza, no tengo casa pero tengo muy buenos amigos.

A.B: Muy bien, con mucho trabajo y contenta, con salud, con mis peques, no me pudo quejar, hay cosas por las que podría haber empezado mejor pero bueno, no es momento de hablar de cosas tristes y que hacen daño al corazón.

A.B: Me lo contaría aseguro, me cuenta todos los que le gustan, en eso hay buena relación, hay buena comunicación, prefiero que me cuente las cosas, si le puedo dar un consejo, mejor que tu madre no te lo puede dar nadie.