Ares Teixidó: "Me sigue doliendo y sigo sin entender en muchos casos tanta insistencia"

Ares Teixidó está cansada de tener que desmentir su supuesta relación con David Bustamante. La presentadora ha afirmado durante la alfombra roja de los Men's Health que esta situación le ha perjudicado personal y profesionalmente.

Aunque hayan salido varias voces que apuntaban a que ella misma había confirmado su relación con Bustamante, Ares se mantiene en su posición y niega de forma tajante que haya tenido un affaire con el ex de Paula Echevarría.

CHANCE: Se ha dicho que tú ibas a dar declaraciones, admitiendo tu relación con Bustamante.

Ares Teixidó: Nada de nada es cierto. Me sigue doliendo y sigo sin entender en muchos casos tanta insistencia y tanta mentira alrededor de esta historia. No hablo con nadie y todos los medios, no ha faltado ni uno, que hayan dicho que Ares confirma una relación que no es real. Yo no he dicho todo eso.

CH: Decían que tú estabas harta de que te negaran.

A.T: No es verdad. Yo no me cansaré de repetir que solo quiero que todo esto acabe, que algún día me dejéis de preguntar por esta historia pero no se puede acabar si siguen saliendo cosas que dicen que sale de mi boca y no han salido. No he hablado con nadie. Es todo mentira.

CH: Pero se seguirá especulando.

A.T: Seguirán especulando igual porque es mentira, yo no he confirmado nada porque no existe.

CH: ¿Desmientes que le has dicho a tu círculo que sí que tienes una relación con él?

A.T: Sí.

CH: ¿Os podremos ver alguna vez juntos?

A.T: No lo creo.

CH: Te siguen manteniendo en tu posición de que no hay nada.

A.T: Sigo manteniendo eso, no ha habido ningún cambio más que la prensa sigue sacando cosas que no son ciertas.

CH: ¿Te ha beneficiado esto?

A.T: Me ha perjudicado creo pero a nivel personal, a nivel laboral es lo mismo. He rechazado hacer cosas que salían a razón de esto y las que sigo haciendo son cosas que ya estaban. Pero para mí eso no es nada malo, porque yo he rechazado cosas porque no me siento identificada con las cosas que se me han ofrecido a nivel laboral. A nivel personal, me ha afectado, claro, a mí y a los míos, me he visto envuelta en algo que no me tocaba.

CH: ¿Por qué te hicieron fotos allí?

A.T: Porque vive mucha gente allí, al final es mala suerte.

CH: ¿Has podido hablar con David?

A.T: No, es que si fuese sí o no ya te estaría dando datos de mi vida que no he dado nunca.

CH: ¿Ya no casa a ver a tu amiga?

A.T: No, la pobre, en el lío que la he metido ya he dicho no voy más allí.