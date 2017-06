La cantante sale con 45 minutos de retraso tras un acceso al recinto sin apenas colas

'Bad decisions' ha puesto rumbo a un imparable concierto copado por su potencia de voz, en el que ha seguido con un intimista 'Let me love you', canción tras la que la Grande ha desaparecido para regresar con un cambio de vestuario con el que ha pasado al blanco para interpretar 'Knew Better'.

Con 'Forever boy' la cantante ha mantenido al público a sus pies, pero el momento cumbre ha llegado con 'One last time', en el que la americna ha recibido todo el calor del público, linternas móviles incluidas alumbrando su presencia.

Sobre una proyección de inestables ondas de sonido, Grande ha regalado a sus fans la nostalgia de 'Touch it', canción que ha culminado con una notable potencia de voz que el público ha agradecido con una ovación, a la que la norteamericana ha respondido con una bordada 'Leave me lonely'.

Tras un 'Barcelona, te quiero', Grande ha cantado 'Love me harder' que los fans han tarareado hasta la interpretación de la enérgica 'Breakfree', que la artista ha culminado declarando de nuevo su amor por la ciudad en inglés y en castellano, y pidiendo las manos en alto para recibir 'Sometimes' con una lluvia de globos.

Enfilando los últimos minutos de concierto, Grande se ha sentado en una escalera para ofrecer una pausada 'Thinking about you', retirándose para recibir vítores del público, que le ha conseguido sonsacar una dulce y muy imponente 'Somewhere over the rainbow'.