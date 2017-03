Ariana Grande: "Quiero y adoro a Mac Miller desde los 19 años"

Ariana Grande no es mujer de esconderse, todas sus relaciones han sido públicas y notorias, por eso no ha tenido reparo en hablar de Mac Miller, su actual novio, para la revista Cosmopolitan. La estrella musical, que protagoniza la portada del próximo mes de abril, asegura querer y adorar al músico desde hace cuatro años. "Le conocí cuando tenía 19 años. Nos hemos querido, adorado y respetado desde el principio, ya que antes de conocernos, éramos fans del talento el uno y del otro", confesó la compositora de 23 años. "No estábamos listos para estar juntos, sin embargo era una cuestión de tiempo, ambos necesitábamos experimentar algunas cosas, pero el amor ha estado ahí todo el tiempo", añadió.

LA CANTANTE ARIANA GRANDE HABLA A LA REVISTA COSMOPOLITAN DE SU PAREJA Y DE CÓMO AFRONTAR EL AMOR

La intérprete de Side To Side también comentó su visión del amor y subrayó no ser una mujer que pierda la cabeza por el corazón. "Nunca he visto el amor como algo que necesito para complementarme. Me gustaría ser una persona completa por mi cuenta y enamorarme de alguien que también esté completo", relató la de Florida. "Quiero sentirme al cien por cien para poder amar a esa persona mejor", señaló.

La relación entre ambos artistas saltó a la luz pública hace seis meses. La cantante y el rapero fueron vistos juntos compartiendo besos y comida en Kastuya, un japonés de Encino (California). Ambos se conocían desde el año 2013, en el que trabajaron juntos en el tema The Way. Ariana colgaba hace apenas una semana una fotografía de Mac, en la que no añadía ningún texto. No hacía falta, justo una semana antes compartió una romántica foto de la pareja a punto de besarse y otra, en el estudio recostados el uno en el otro.