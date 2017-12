Les Arts de Valencia busca un director con experiencia internacional y que tendrá un sueldo "equiparable" al mercado

El Patronato de la Fundación del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia ha aprobado este miércoles convocar el concurso para seleccionar a su nuevo director artístico, que tendrá que acreditar "experiencia en la gestión escénica internacional, conocimiento del sector y proyecto artístico" y que contará con un sueldo "equiparable" al mercado. La institución seguirá teniendo a la ópera como "punta de lanza", pero pretende dar una programación "estable y coherente" al resto de espacios del coliseo.

Será "una excepcionalidad", ya que no se aplicará la barrera de no superar el sueldo de un director general de la Generalitat ni, en principio, se ha marcado límite. "El sueldo está abierto para que se sitúe en los márgenes que marca el mercado, porque, para que sea equiparable, no podemos hacerlo evidentemente con un sueldo de director general", ha insistido.