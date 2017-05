La BNE recurre a sus archivos para recordar la historia de la Copa del Rey de fútbol

La Biblioteca Nacional de España ha recuperado algunos de los documentos, periódicos antiguos, fotografías y otros archivos con motivo de la próxima celebración de la final de la Copa del Rey de fútbol, que este sábado, 27 de mayo, se disputarán el Fútbol Club Barcelona y el Alavés.

"Es uno de los torneos de fútbol más importantes de nuestro país. No obstante, no todo el mundo conoce su historia, sus peculiaridades o la evolución de su nombre", recuerda la institución, que ha recogido la historia del trofeo en una publicación en su blog bajo el título 'Cuando la Copa del Rey aún no lo era' y un vídeo con el mismo nombre.