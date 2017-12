Bagalov viaja a la Rusia olvidada de los 90 con 'Demasiado cerca': "La libertad no existe, pero no solo en Rusia"

El cineasta novel Kantemir Bagalov muestra en su ópera prima 'Demasiado cerca' ('Tesnota') la grave crisis que atravesó la zona del Caúcaso coincidiendo con la guerra en Chechenia mediante el retrato de una familia modesta a la que secuestran a su hijo.

"La libertad no existe, no se trata solo de Rusia. De hecho, se dice que una persona alcanza la libertad solamente cuando elige la dependencia. No sé decir si Rusia es un país libre hoy, pero sí que hacen falta cambios", ha señalado en una entrevista con Europa Press el realizador.