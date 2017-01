'Barbie Pedroche Campanadas', el último regalo que ha recibido la Vallecana de su famoso vestido

Ha pasado casi un mes desde Cristina Pedroche nos volviera a dejar a todos con la boca abierta con su vestido para recibir el año nuevo. Desde que se eligiera a la presentadora y colaboradora como la encargada de dar las campanadas no ha dejado indiferente a nadie con sus looks de lo más atrevidos y espectaculares. Ahora, Pedroche ha conseguido tener su propia Barbie con el vestido que llevó en las últimas campanadas.

¿Quién no recuerda el último traje de Pedroche para las campanadas del pasado mes? Es difícil de olvidar, con tanta transparencias y brillos que le hacían parecer una auténtica estrella. Y es que el vestido, de la firma Pronovias creado por Hervé Moreau era increíble. Lleno de estrellas, brillos y mucha, mucha transparencia, el vestido le quedaba muy bien a la presentadora. Aunque a algunos espectadores no les gustó mucho como le quedaba la parte de arriba, con escote corazón. Pero la realidad es que Cristina no podía estar mejor.

La presentadora comenzó el fin de semana de una muy buena forma. Cristina Pedroche fue sorprendida en pleno programa de Zapeando por dos asturianas que le regalaron una increíble Barbie que lucía el mismo vestido que la joven llevó el día de las campadas.

La Barbie de Mattel con el traje de la presentadora creado por una fan de Pedroche y su madre, Ylenia y Mónica que se lo ofrecieron con gran ilusión. La presentadora no pudo alegrarse más con el regalo y colgó una imagen de ella con la muñeca en Instagram mostrando su felicidad. Bastaron solo tres días para que la muñeca fuera creada con mucho amor por esta madre e hija asturianas.

Y es que aunque haya gente que lo dude, el vestido que escogió Pedroche para las últimas campadas triunfó y gustó a muchos. ¿Nos seguirá sorprendiendo la joven con sus estilismos? Nosotros estamos completamente seguros de que sí.