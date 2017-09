Beatriz Espejel, la novia de Koke: "Lo mismo me caso y aparezco yo sola en el altar"

CHANCE

Beatriz Espejel compagina su trabajo como profesora con su faceta como it girl. La novia de Koke, el jugador del Atlético de Madrid, acudió este miércoles a la fiesta que organizó Kenzo en el Teatro Real de Madrid.

Allí, Beatriz no dudó en hablar sobre su relación con el futbolista y la posibilidad de pasar por el altar en pocos meses.

CHANCE: ¿Cómo estás?

Beatriz Espejel: Muy bien, acabo de encontrar mi gata que la había perdido hace tres meses y justo la he dejado en casa y me he venido aquí.

CH: Ultimando el verano, esta es una de las últimas fiestas.

B.E: Sí, pero el año pasado hasta octubre no empezó el otoño así que muy bien, igual me hago alguna escapada.

CH: ¿Habrá escapada especial?

B.E: Si hay tiempo igual sí.

BEATRIZ ESPEJEL: "MUCHAS VECES NO ES COSA NUESTRA, ES COSA DEL CLUB QUE SI PUEDO O NO PUDO. QUE LO MISMO ME CASO Y APAREZCO YO SOLA EN EL ALTAR"

CH: Esta noche promete.

B.E: Sí, creo que sí, es una marca que se lo curra bastante así que promete.

CH: ¿A qué te gusta que huela tu chico?

B.E: Una mezcla entre Nenuco y madera, algo fresco, no sé.

CH: ¿Y tú?

B.E: Un poco más dulce, un poco más a vainilla, chocolate...

CH: Has celebrado ya el séptimo aniversario.

B.E: Sí.

CH: ¿Y no pasáis por el altar?

B.E: Muchas veces no es cosa nuestra, es cosa del club que si puedo o no pudo. Que lo mismo me caso y aparezco yo sola en el altar. Ahí estamos.

CH: ¿Os apetece?

B.E: Sí, nos apetece.

CH: ¿Ha habido pedida?

B.E: Ya os contaré.

CH: ¿La celebración ha sido especial?

B.E: Ha sido especial porque ha cocinado él, eso es algo que es muy raro. Pensé que había comprado la comida, me lo tuvo que demostrar con los ingredientes.

BEATRIZ ESPEJEL: "NO, NO ESTOY EMBARAZADA, QUE ESTÁ POR AHÍ MI MADRE Y ME MATA"

CH: ¿En casa no hace nada?

B.E: Le gusta cocinar pero no es lo que mejor se le da.

CH: ¿Y las camas y esas cosas?

B.E: Soy yo mucho más desastre que él, en ese sentido tengo suerte.

CH: Nos dejas con la intriga.

B.E: Sí, os dejo con la intriga no vaya a ser que me maten. Pero algo hay.

CH: ¿Embarazada?

B.E: No, no que está por ahí mi madre y me mata. A ver si os enteráis vosotros antes que ella.