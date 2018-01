Belén Esteban niega su crisis personal: "Estoy feliz"

Belén Esteban ha reaparecido en su programa tras dos semanas de sonada ausencia. La colaboradora de Sálvame volvía este lunes 15 de enero sin dar explicaciones acerca del motivo de su baja laboral.

B.E: Pues un musical, tengo muchas ganas, está muy ilusionado y por supuesto aquí estamos toda la gente que le queremos.

CH: Has estado desaparecida y has dicho que es por algo importante.

B.E: Amigo y compañero le deseo lo mejor, que la gente se meta en Instagram de La Fábrica de la Tele y verás lo que pasa.

B.E: Estoy feliz por muchas cosas que pasan en la vida, estoy contenta, estoy bien.

B.E: Muy pronto.

B.E: A mí hijo mío que yo que sé, que hagan lo que quiera con su vida, no lo sé.

B.E: Vamos a ver, si no se habla de un tema, no se habla de un tema.