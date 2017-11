Belén Esteban, pletórica en su 44 cumpleaños

CHANCE

Belén Esteban sin perder la sonrisa, ha celebrado su cumpleaños rodeada de su familia y amigos. Orgullosa de su hija Andrea, evita por deseo de ella contarnos como se encuentra. Y muy cauta, prefiere no hablar de boda ni embarazo aunque si que confiesa que a ella le gustaría que ambas cosas llegasen pero no está en su mano.

CHANCE: Belén, muchas felicidades.

BELÉN ESTEBAN: Muy bien, muchas gracias.

CH: ¿Qué le pides a los 44, que ahora estás en un buen momento personal y profesional?

BE: Que me quede como estoy. Un poco mejor en el sentido que ya sabéis todos. Siempre se puede ser mas feliz pero yo como estoy me conformo. Se tienen que arreglar algunas cosas que estoy deseando pero estoy muy contenta.

CH: ¿Qué balance harías en estos 44 años?

BE: Este momento es ahora mismo el mejor de mi vida. Tengo una pareja que estoy super bien. Tengo lo que mas quiero en mi vida que es lo mejor para mi. Tengo trabajo, compañeros que me quieren y lo que hay ya sabéis lo que es y ya cuando se solucione eso seré completamente feliz.

CH: Una de las buenas noticias el embargo de la casa de Toño.

BE: No voy a decir nada de eso.

CH: Van por buen camino.

BE: Hago lo que me dicen mis abogados pero vuelvo a decir que creo en la justicia y la verdad siempre sale.

BELÉN ESTEBAN: "ME GUSTARÍA CASARME, PERO VIVIMOS JUNTOS, ESTAMOS SUPER BIEN Y SOMOS UNA PAREJA ESTABLE"

CH: ¿Cómo te encuentras tras el reencuentro y la reconciliación con Rosa Benito?

BE: Yo me alegré mucho de verla.

CH: ¿Te ha llamado para felicitarte?

BE: No, no me llamó pero no se lo tengo en cuenta. Algún día nos llamaremos, tomaremos un café.

CH: ¿Uno de tus mejores regalos sería ver a tu hija hoy?

BE: No hablo de mi hija cariño. Ella no quiere y hay que respetarlo. Yo la mandé fuera para que ella fuera anónima que es lo que quiere y para darle una buena educación y estoy muy contenta. Sabéis que no quiere esto y por el bien de ella hay que respetarlo. Es una niña que ha demostrado que no quiere ser conocida y por ella hay que hacerlo pienso yo.

CH: ¿Por tu parte sufres un poco el síndrome de nido vacío?

BE: Hombre a los hijos se los quiere mucho.

CH: ¿Puede ser este año el que tengas otro hijo?

BE: Es que no voy a decir una cosa que no se si va a pasar. Me gustaría porque toda pareja que se quieren y están enamorados. Pero yo ahora mismo tengo más cosas que tengo que arreglar.

CH: Una boda primero.

BE: No digo nada de la boda porque luego ya sabéis lo que pasa.

CH: No la estás preparando, ¿no?

BE: No, yo no se si me casare, si no me casaré. Pero me gustaría, pero ahora mismo no hay nada de verdad. No puedo dar una noticia que no es. ¿Y eso de que miguel no me ha pedido la mano alguien lo sabe? No me pronuncio en este tema. Yo hablo por mi, me gustaría casarme, pero vivimos juntos, estamos super bien y somos una pareja estable.