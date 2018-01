Belén Esteban explica los verdaderos motivos de su ausencia en 'Sálvame': una bomba de insulina

Mucho se ha especulado desde que comenzara el 2018 con la desaparición de Belén Esteban de Sálvame. La última vez que la vimos con sus compañeros fue en el especial de Nochevieja y desde varios medios se ha apuntado a un problema con los directores por una supuesta bajada de su sueldo. Nada más lejos de la realidad, Belén Esteban rompe su silencio en exclusiva para la revista Semana y aclara los verdaderos motivos.

Con abrigos de piel y entre las nieves de la estación de sky francesa Saint Laury podemos ver a Belén como nunca antes, desvelando los verdaderos motivos de su separación. Pero lo primero que Belén ha querido aclarar es que no ha habido ningún problema con su contrato y deja claro que "las cantidades de las que se han hablado son mentira" y asegura "es falso que yo gane eso, ojalá".

Belén ha confesado a Semana el verdadero motivo de su desaparición: "Necesitaba hacerme unas pruebas médicas porque me van a poner una bomba de insulina", confiesa. "Mi médico ha decidido ponérmela porque considera que es lo mejor ya que me regula muy bien el azúcar", explica la colaboradora de Sálvame, que ha aprovechado su ausencia en el programa para convertirse en una auténtica experta sobre la bomba. "Es un pequeño dispositivo, como si fuera un móvil, que tendré que llevar siempre conmigo junto a la tripa y que a través de un catéter me irá administrando insulina continuamente durante las 24 horas del día".