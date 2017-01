Bella Hadid, herida por el romance entre The Weeknd y Selena Gomez

Fue ella la que dio el paso de terminar con el romance, pero Bella Hadid se siente herida por el romance que vive su exnovio con la cantante Selena Gomez. "La separación de Bella y Abel no fue dramática, pero por supuesto ella está herida y enfadada porque haya empezado tan rápido otra relación con Selena", dijo una persona del entorno de la modelo de 20 años a la revista People.

Un día después de la publicación de las fotografías que confirmaban el affaire entre el canadiense y la expareja de Justin Bieber, la hermana de Gigi Hadid dejó de seguir a la cantante en su cuenta de Intagram. Sin embargo, varias fuentes confirmaton a la publicación que Gómez y Hadid nunca fueron amigas cercanos y no se produjo ninguna traición.

"Siempre han tenido una relación amigable, pero no son las mejores amigas", relató un amigo de la intérprete de Same Old Love."Selena conoce a Bella a través de Taylor Swift y su equipo, pero nunca han sido íntimas", añadió.

Según esta fuente, Gómez y The Weeknd se conocieron hace un tiempo y conectaron por la música. Los seguidores del dúo están muy atentos por si se confirma una colaboración musical muy esperada, mientras los tortolitos siguen viviendo su incipiente atracción, que para muchos de su entorno cercano todavía no es nada serio.