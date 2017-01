Bella Hadid deja de seguir a Selena Gomez

'Ojos que no ven, corazón que no siente'. Esta es la máxima que parece haberse aplicado Bella Hadid en su decisión de no seguir en redes a Selena Gomez por más tiempo. La modelo, que fue la pareja de The Weeknd hasta hace unas semanas, desaparecía del grupo de seguidores de la cantante tras la publicación de las fotos de esta besándose con el canadiense en la calle.