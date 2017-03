Ben Affleck confiesa haber completado la rehabilitación para tratar su adicción al alcohol

Ben Affleck acaba de desvelar a sus seguidores en las redes sociales haber completado una temporada en rehabilitación para tratar su adicción al alcohol. El actor de 44 años escribió una declaración en su cuenta de Facebook, en la que agradece a su mujer Jennifer Garner el apoyo prestado en el proceso.

"He completado el tratamiento para la adicción al alcohol. Algo que he tratado en el pasado y que seguiré enfrentando", escribió Ben en su declaración. "Quiero vivir la vida al máximo y ser el mejor padre que pueda ser. Quiero que mis hijos sepan que no hay vergüenza en pedir ayuda cuando la necesitas y ser una fuente de fuerza para cualquiera que necesite ayuda, pero que tiene miedo de dar el primer paso", añadió.

"Tengo suerte de tener el amor de mi familia y amigos, incluyendo a mi 'co-padre', Jen, que me ha apoyado y cuidó de nuestros hijos cuando tuvo que afrontar el trabajo que me propuse hacer. Este fue el primero de muchos pasos que estoy haciendo hacia una recuperación positiva", continuó Ben.

Hace apenas una semana saltaba la noticia de la cancelación del proceso de divorcio que el matrimonio inició en el verano de 2015. Una decisión tomada por la actriz y con la que la pareja apuesta definitivamente por darse una segunda oportunidad.