Benjamin Black vuelve con 'Las sombras de Quirke': "He estado muy obsesionado con la muerte"

Benjamin Black, alter ego del escritor John Banville, regresa con su forense protagonista en 'Las sombras de Quirke' (Alfaguara) con un nuevo caso en el que estarán muy presentes el amor y, sobre todo, la muerte con la que el propio autor ha reconocido "haber estado muy obsesionado".

"A mi edad uno realmente piensa más en ello", ha reconocido con humor en una entrevista con Europa Press el escritor irlandés, si bien reconoce haber superado esa etapa porque "a medida que uno se acerca más a la muerte, deja de ser tan aterrador". "Como dice un amigo mío, mejor disfrutar la vida hasta que se nos vayan cayendo las piezas por la calle", ha ironizado.

Quirke regresa al trabajo tras haber estado alejado en busca de un reposo necesario. La aparición del cadáver de un joven con heridas en la cabeza tras un accidente de tráfico le hacen sospechar de un posible asesinato y, esa intuición, le llevará a descubrir una parte de su pasado que creía olvidado.

Ambientada en el Dublín de los años 50, la nueva novela de Black muestra a una sociedad todavía bajo "la dictadura" de la Iglesia católica y "con muchas similitudes" de lo que podría ser España por aquella época. "Ambos países arrastramos un pasado oscuro, con distintas dictaduras y creo que incluso los lectores jóvenes podrían reconocer la atmósfera", ha reconocido.

EL BREXIT

No obstante, a pesar de que esas dictaduras ya han desaparecido, el escritor considera que hay otra aún vigente en la Europa actual, "la del dinero". Y a ello se une el descontento de la gente con sus dirigentes y la distribución de las riquezas, motivos que Black considera responsables del Brexit.

"El Brexit tiene que ver con el resentimiento de la clase media y baja, que se consideran olvidados y, hasta cierto punto, está justificado. De todas formas, esta medida no solucionará sus problemas y todos volverán a sentirse traicionados", ha aseverado.

Así, el autor advierte de que "la situación política en Europa ahora mismo es muy parecida a los años 30-40" y la elección del presidente estadounidense Donald Trump es una muestra de ello. "¿Un millonario ignorante va a hacer algo por esa clase media y baja? Dentro de poco, el nivel de enfado y enfurecimiento va a ser muy elevado", ha adelantado.

El autor cree que esas coincidencias con Irlanda pueden ser las responsables del "éxito" de los libros de Quirke en España, país por el que siente "admiración". "La primera vez que visité España fue a Ibiza en los 60 y no me gustó, vemos muy poco cuando vamos como turistas. Pero en un tren de Barcelona camino de Madrid, se paró en medio de un campo dorado, con un hombre montando a caballo y me dije: 'ah bueno, que hay otra España'", ha comentado.

UN PROTAGONISTA ENAMORADO Y SIN ALCOHOL

En esta nueva entrega --la séptima--, Quirke deja de beber y se enamora "casi" por primera vez. "El amor es un sentimiento mucho más difícil de explicar que la muerte, no es natural, sino algo extraordinario. Aunque que, en este caso se enamore de una psicoanalista no es algo casual", ha bromeado.

Respecto al alcohol, adelanta que es más probable que el patólogo forense vuelva a beber. "Todos tenemos amigos que eran una buena compañía cuando bebían y cuando dejaron de beber se convirtieron en personas muy aburridas. En cualquier caso, Quirke es alguien que bebe mucho, pero no un alcohólico, él nunca se destruiría la vida por la bebida", ha apuntado.