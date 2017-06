Benzo, sobre los presupuestos de Cultura: "Soy reivindicativo, pero no un quejica ni un llorón"

El Secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha defendido este miércoles 7 de junio en el la Comisión de Presupuestos del Senado la partida cultural de este año, remarcando que "nunca" se quejará del Ministerio de Hacienda porque no es "ni un quejica ni un llorón".

"Soy reivindicativo, pero no un quejica ni un llorón: no me va a escuchar jamás quejarme del Ministerio de Hacienda ", ha señalado Benzo, tras resaltar que, por ejemplo, el departamento de Montoro ha otorgado categoría de acontecimiento de excepcional interés público para 2017 a eventos culturales como el Plan de Fomento de la Lectura, lo que permitirá exenciones fiscales.