La Berlinale volverá con una edición 'política' y películas con "grandes estrellas"

El director de la Berlinale, Dieter Kosslick, ha adelantado que la nueva edición del festival de cine contará con películas que se ocupen de temas actuales como la emigración o el ascenso de la derecha en Europa, combinado con "un gran espectáculo con grandes estrellas".

El director ha señalado que parte del debate sobre el futuro del festival "no fue entendido" en el extranjero. "Hubo gente que dijo: 'la Berlinale no es segura, mejor no mandemos nuestras películas'. Fue algo de lo que nos dimos cuenta", ha concluido, tras aclarar que no descarta dirigir otro festival en el futuro. "Nunca se debe decir nunca", ha afirmado.