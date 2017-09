Bertín Osborne recuerda muy emocionado a Ángel Nieto: "Lo he pasado muy mal"

Un año más Bertín Osborne le da el pistoletazo de salida a la nueva temporada de Mi casa es la tuya y lo hace con el apoyo del director del programa, Manuel Villanueva y el productor ejecutivo del formato, Pablo Carrasco. Como no podía ser de otra forma todos destacaron dos rasgos indispensables en el programa que son los motores principales para su gran éxito, la hospitalidad y la camaradería.

Respuesta: Yo me sentí muy mal, porque yo a Ángel le conozco desde que era un niño. Salía con él en moto. La verdad es que lo he pasado muy mal y me ha afectado una barbaridad, sobre todo porque recuerdo con la ilusión tan impresionante que me hablaba en la terraza de su casa, cuando nos despedíamos de su hijo pequeño. La ilusión que tenía por ese niño de verdad que es difícil de describir. Cuando tuvo el accidente, yo no pensé que había sido tan... y le mandé un mensaje, que, evidentemente no me contestó. No me enteré de la gravedad del accidente hasta el día siguiente. Lo primero que pensé fue "cómo estará su hijo pequeño". Creo que ahora hacen el funeral aquí en Madrid y espero darle un abrazo al hermano mayor.