David Bisbal y Rosanna Zanetti, pasan unos días esta Navidad en Almería

David Bisbal vuelve a casa, vuelve... por Navidad, como diría el anuncio de turrón del Almendro, y lo hace muy bien acompañado para pasar en familia estas fechas tan especiales. Tal y como ha compartido en redes sociales, el cantante ya se encuentra en Almería con su pareja, la venezolana Rosanna Zanetti.

"¡La Navidad significa volver a casa! ¡Auténticas postales de Almería! ¡Os quiero!", comentaba el cantante en su perfil de Instagram felicitando estos días tan entrañables a todos sus seguidores. Bisbal es de lo más familiar, y el almeriense regresa a la provincia andaluza siempre que puede. Bisbal vive un momento muy dulce junto a su chica Rosanna Zanetti: "Rosanna es sumamente importante en mi vida, todo lo que he conseguido, a nivel de felicidad, sobre el escenario y en cualquier aspecto de la vida, lo he hecho gracias a su ayuda. Además de tener su propio trabajo, no ha parado de ayudarme. Con todo lo duro que es la música, ella me ha facilitado la tarea y ha hecho que sea mucho más llevadera. En 2017 no he parado de sonreír y en 2018 voy a sonreír aún más y más bonito. Con Rosanna las cosas son mucho más fáciles" como confesaba el almeriense de los rizos más cotizados a las páginas de la revista ¡Hola!