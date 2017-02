Blanca Padilla se transforma en Lola Flores para VOGUE

A Blanca Padilla no hay desfile que se le resista ni revista en la que no haya aparecido. Las cabeceras nacionales e internacionales se la rifan y no es de extrañar porque la madrileña es ahora mismo la top model española por excelencia. En las últimas semanas ha desfilado para Oscar de la Renta, Armani... y recientemente ha conquistado la edición española de la revista Vogue.

Blanca Padilla es profeta en su tierra y la mejor prueba de ello es que ha protagonizado campañas para Oysho y el verano pasado lo hizo para El Corte Inglés y su rostro ilustra las páginas de la que es considerada una de las mejores revistas del moda del mundo. La modelo, que fue descubierta en el metro de Madrid cuando estudiaba Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad, no puede estar más orgullosa de ello. Y así se lo ha hecho saber a sus seguidores en Instagram. En la red social más visual, la modelo ha presumido de último trabajo, como hace unas semanas hizo lo propio con su campaña para Calzedonia de la que ya te hablamos en Chance. "Blanca Padilla evoca la estética de Lola Flores con unos looks de rompe y rasga", escriben sobre ella en Vogue en el reportaje que se titula Con duende y en el que Padilla aparece con unos ojos muy felinos y la melena ondulada y recogida. La revista ha recreado los tips beauty más característicos de la faraona: ojos muy potentes con un eyeliner muy marcado, pero con un estilo renovado, más gráfico, y labios rojos con los que derrocha feminidad, además de las uñas XXL de las que siempre presumía una de las mujeres cantantes que ha dado nuestro país.