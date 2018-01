Blanca Portillo dirige 'El ángel exterminador', la versión teatral del "encierro" de Buñuel que mira al "establishment"

Hasta 14 actores coinciden en escena en esta obra, que acogerá el Teatro Español del 18 de enero al 25 de febrero

La actriz y directora ha señalado que no ha mantenido conversaciones con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y ha agregado que no tiene "nada" en contra de un centro de artes vivas. "Como mujer de teatro y como ciudadana quiero conversar con las artes vivas porque así lo he hecho toda la vida. No creo en etiquetas, decir teatro de texto o de vanguardia es excluyente siempre y el encerramiento no es sano", sostiene.