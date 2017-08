El biopic Bobbi Kristina revela la trágica historia entre Whitney Houston y su única hija

La trágica historia de Bobbi Kristina Brown es de sobra conocida, pero el tráiler del biopic que TV One estrenará el próximo 8 de octubre nos desvela la complicada relación que la joven mantuvo con su madre, la estrella musical Whitney Houston, hasta su muerte en febrero de 2012.

Joy Rovaris interpreta a Bobbi Kristina, mientras que Gordon es encarnado por Nadji Jeter y Vivica A. Fox hace el papel de la tía, Pat Houston. Demetria McKinney se mete en la piel de la diva musical y Hassan Johnson, conocido por su trabajo en The Wire, interpreta al ex miembro de New Edition, Bobby Brown.