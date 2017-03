'Brava', a concurso en el Festival de Málaga, refleja el viaje oscuro de Laia Marull en un mundo impregnado de machismo

La cinta de la directora Roser Aguilar trata "la agresividad latente" que existe contra las mujeres

'Brava', película a concurso de la directora Roser Aguilar, ha abierto la jornada de este martes de la 20 edición del Festival de Málaga. Cine en Español. El largometraje es la propuesta de la directora catalana sobre "el viaje oscuro" de una mujer que ha sufrido una agresión sexual y el machismo existente en la sociedad.

La propia directora, junto con los actores Laia Marull y Sergio Caballero y los productores Oriol Marcos y Paloma Mora han presentado en rueda de prensa esta cinta, fruto del trabajo de diez años, que está rodada en catalán y ambientada en el Ampurdán.

Janine (Laia Marull) ve cómo su vida se hunde después de sufrir un asalto sexual en el metro y presenciar la violación de una chica. Intentando encontrar la paz y huir del dolor, se traslada al pueblo de su padre. Pero allí descubrirá su lado más oscuro y el de los que la rodean.

"Es una película alrededor de preguntas que me hago, y esa pregunta es cómo sobrevivir al dolor intenso, individual y colectivo", ha dicho Aguilar, añadiendo que cuando empezó la escritura del guion fue "complicado" tanto a nivel "personal y ambiental". "Estamos en un momento un tanto oscuro, extraño y difícil. Hay una especie de agresividad latente todo el rato --contra las mujeres--. Esta presente en las ciudades", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que 'Brava' es un largometraje sobre "la sombra" y lo que hacer cuando "la vida te ofrece un lado oscuro". "El viaje que proponemos con Janine es un viaje a tientas", ha añadido.

La realizadora ha reconocido que una de sus inspiraciones para el filme fue el caso del profesor universitario Jesús Neira en 2008, quien recibió una paliza por defender a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja. "Me chocó mucho pensar qué hay que hacer en un caso así, cuando estamos rodeados de situaciones complicadas, violentas. Evidentemente, todos comprendemos a la gente que pasa de largo, porque mira el caso de Neira. Cuando plantas cara eso tiene un riesgo. Y si te escondes, ¿qué haces con la culpa?", ha reflexionado.

También ha señalado que en la película está hablando de "una sociedad machista". "Hace unos años no creía que fuera necesario ser feminista, pero con la edad te das cuenta de que vivimos en una sociedad muy machista, muy patriarcal y con muchas agresiones cotidianas contra las mujeres", ha apuntado.

"Es una cosa tan instalada y la tenemos tan naturalizada que es peligroso. Ese es un tema de la película. Asumo que a la gente le moleste, pero estamos demasiado acostumbrados al machismo y no nos podemos acostumbrar a eso", ha criticado.

Por su parte, Laia Marull ha indicado que Janine es un personaje "complejo en una situación complicada" como es su "viaje interior". Para ella, este papel ha sido "un regalo", no solo por el personaje sino también por "el compromiso social de todo lo que cuenta".

"Vivimos en una sociedad que con respecto a las agresiones sexuales las mujeres callan, los vecinos callan... y siguen sucediendo porque lo seguimos ocultándolo", ha criticado. No obstante, ha apuntado que la película va más allá, reflejando el hecho de estar "en una vida donde no te das cuenta de que no era la tuya". En este sentido, ha dicho que Janine necesitaba "por desgracia, un hecho terrible que te descoloca totalmente" para darse cuenta.

Asimismo, Sergio Caballero ha señalado que ha sido "extremadamente sencillo y fácil" trabajar con Marull. Caballero interpreta a Martí, la pareja de la protagonista y ha dicho que ambos viven "una relación que está anquilosada". "Janine está en un momento en el que nada le parece bastante estable para seguir adelante. Pero Martí tiene la necesidad de tenerla al lado. Lo que pasa es que las personas somos torpes y tenemos muchas aristas y lados oscuros", ha añadido.

Sobre el nombre de la película, la directora ha explicado que brava significa tanto en catalán como en castellano, valiente, y que en italiano es buena. Además, está rodada en la Costa Brava. "Todo lo que le pasa a Janine es porque llama la atención a unos chavales que están intentando robar a una mujer. Ahí tiene un momento valiente. Además, es un personaje valiente que hace un viaje oscuro", ha detallado.