Britney Spears cambia sus últimas voluntades para proteger a sus hijos

La cantante Britney Spears ha decidido cambiar su herencia y proteger así a sus dos hijos. La estrella musical, que hace apenas una semana vivió un susto durante una de las actuaciones en su residencia en Las Vegas cuando un hombre armado irrumpió en el escenario, ha decidido modificar sus últimas voluntades y ha puesto a su equipo de abogados a trabajar.

Según adelanta en exclusiva el portal TMZ, los hijos de la princesa del pop heredarán toda su fortuna en el momento de su deceso. Sin embargo, la artista no está conforme con que puedan acceder a sus cientos de millones de dólares cuando cumplan los 18 años porque no es una edad prudente. De tal manera que solicita la creación de un fideicomiso para Sean (11) y Jayen (10) y no podrán acceder al total de su patrimonio hasta que no cumplan los 35 años.