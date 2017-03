Brooklyn Beckham iniciará su etapa universitaria en septiembre

Brooklyn Beckham se prepara para acudir a la universidad el próximo mes de septiembre. Cumplidos los 18 años, el primogénito de David y Victoria Beckham afrontaría la recta final de sus estudios de Bachillerato para abandonar el nido familiar y arrancar una nueva aventura como universitario. "Brooklyn es bastante independiente por lo que tiene pocas dudas sobre vivir lejos de su familia", decía una fuente cercana a la familia, confirmando así las firmes convicciones del joven de formarse para afianzar su futuro, faceta que compaginará con su trabajo como modelo de Pull & Bear.

Brooklyn tendría claro su elección. "Espero estudiar Arte y Fotografía en Estados Unidos una vez que haya terminado mis estudios. Me encanta el fútbol, pero también me encantaría tener una carrera en Fotografía. Quién sabe...", dijo recientemente el joven. Sin embargo, no ha trascendido todavía si llevará a cabo ese viaje de estudios y qué facultad habría elegido para continuar su formación. La ex Spice Girl estaría encantada con la decisión de su hijo y estaría barajando la entrada de su hijo en la empresa de diseño que gestiona.

Según algunos medios, una vez finalice el curso, el joven podría ayudar a su madre durante las vacaciones en un puesto "especialmente creado para él", señaló un informador. "Ella piensa que él tiene un ojo fantástico para la moda y es muy talentoso, tendrá un papel creativo, relacionado con la fotografía", añadió. Victoria está en proceso de abrir nueva oficina en el oeste de Londres, también nuevas tiendas, ya está en marcha el proceso para abrir delegación en Nueva York y desea que su hijo participe de esta nueva etapa.

Con 9,5 millones de seguidores en las redes y un tirón mediático similar a la de cualquier estrella del celuloide o de la música, el joven prepara el lanzamiento de su primer libro semi-autobiográfico, What I See, que estará en las librerías el próximo 29 de junio. "¡Feliz de decir que mi libro estará a la venta el 29 de junio después de los exámenes! Encantado de conocer a tantos de vosotros como pueda en fechas y ubicaciones que vienen pronto. ¡Cuenta atrás de 3 meses #whatisee, enlace para copias firmadas en bio!", escribió el modelo juvenil junto a un vídeo en blanco y negro en el que aparece firmando varios ejemplares.