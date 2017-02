La crítica de Bruce Conner a la sociedad y al consumismo americano llega al Reina Sofía a través de 250 de sus obras

El Museo Reina Sofía de Madrid acoge, desde este martes 21 de febrero hasta el próximo 22 de mayo, la exposición 'Bruce Conner. Es todo cierto' organizada por The San Francisco Museum of Modern Art, que reúne cerca de 250 obras del artista que reflejan una crítica a la sociedad estadounidense de la segunda mitad del siglo XX. Por ello, Conner aborda temas como la cultura del consumo norteamericana o el terror ante el apocalipsis nuclear.

El director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, el comisario de Nuevos Medios del San Francisco Museum of Modern Art, Rudolf Frieling, y el comisario Jefe de Pintura y Escultura del San Francisco Museum of Modern Art, Gary Garrels, han presentado la exposición este martes 21 de febrero.

Durante el acto de presentación, Borja-Villel ha afirmado que es la "primera retrospectiva" de Conner que se realiza en España y en Europa, y que al verla "da la sensación" de estar viendo obras de varios artistas, ya que, en su opinión, es un creador que "se va reinventando".

Igualmente, el director del Reina Sofía ha destacado la "crítica a la sociedad" que hay en las películas y objetos de Conner, y su interés por los desechos, por aquello que sobra, para plasmar su temática, por lo que, según Borja-Villel, sus obras tienen "un proceso orgánico de transformación".

Por otro lado, Borja-Villel ha comentado que la idea de hacer una exposición de Bruce Conner se planteó en el Museo Reina Sofía hace diez años, pero que era algo "muy difícil" de conseguir.

Por su parte, Rudolf Frieling ha dicho que está "muy contento" de que esta "bonita" exposición esté en el Reina Sofía, ya que es el "único museo europeo" que la ha acogido hasta ahora, por lo que, a su juicio, es un "éxito" presentarla.

Sobre Conner, Frieling ha comentado que es uno de los artistas que "más a influenciado" en el arte contemporáneo, y que ha vivido "muchos capítulos" a lo largo de su vida, por lo que tiene obras "muy diversas".

En la misma línea, Gary Garrels ha manifestado que "no hay mejor sitio" para realizar esta exposición porque el museo tiene unas instalaciones "muy bonitas".

Asimismo, Garrels ha afirmado que Conner es un "artista universal" que refleja en sus obras "amor, espiritualidad y una profunda humanidad".

VARIAS FUENTES

La muestra, que abarca cincuenta años de la trayectoria de Bruce Conner, reúne obras realizadas en distintos medios: cine y vídeo, pintura, 'assemblage', dibujo, grabado, collage, tapiz, fotografía, fotograma, arte conceptual y 'performance'.

Además, la exposición permite entender la riqueza del trabajo del artista a través de sus obras más influyentes y de otras menos conocidas, como sus pinturas de los años cincuenta. Asimismo, se presentan por primera vez en varias décadas obras como el 'assemblage' restaurado CHILD (1959), o trabajos que creó en los últimos años de su vida, después de retirarse oficialmente como artista.

A lo largo de la exposición, hay intercaladas diez de las obras con imágenes en movimiento más importantes de Conner, desde las que vieron la luz a finales de los años cincuenta hasta las que produjo en el ocaso de su carrera.

La selección, distribuida según criterios cronológicos y apartados temáticos, está formada por piezas procedentes de museos de todo el mundo, como The San Francisco Museum of Modern Art, The Museum of Modern Art de Nueva York, Walker Art Center de Mineápolis, Museum of Contemporary Art de San Diego o Centre Pompidou de París, así como de diversas colecciones privadas.