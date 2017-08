Bruno Mars dona un millón de dólares a los afectados por la Crisis del Agua de Flint

Bruno Mars dona un millón de dólares a las víctimas de la Crisis del Agua de Flint. El anuncio fue llevado a cabo por el propio cantante en su último concierto en Auburn Hills (Michigan)."Estoy muy agradecido con el público de Michigan por unirse a mí para apoyar esta causa", dijo el artista hawaiano a través de un comunicado. Bruno Mars despierta conciencia en la ciudadanía y contribuye con la recaudación de fondos para los damnificados por este desastre.

El intérprete de That's What I Like y Live Nation, empresa encargada de organizar su gira, han dedicado los fondos de su actuacion en Detroit a The Community Foundation of Greater Flint, una organización que está trabajando para brindar asistencia a los afectados.