Bustamante celebra el cumpleaños de la hija de Poty con Daniella

Aprovechando al máximo el tiempo libre que le dejan sus compromisos profesionales, David Bustamante disfrutó de una tarde de lo más tranquila en compañía de su íntimo amigo Poty Castillo, la hija de este y de Daniella con los que acudió a un local a merendar para celebrar, seguramente, el cumpleaños de la hija del coreógrafo.

Mientras que la actriz continúa inmersa en sus proyectos profesionales, David habría decidido apartarse un poco del foco mediático y es que hace varios días que no se pronuncia en las redes sociales.

Por su parte, Paula ha querido zanjar toda la polémica evitando hacer declaraciones sobre su divorcio: "Prefiero no entrar porque se ha entrado demasiado desde todas partes. Menos nosotros, todo el mundo ha entrado y yo ya me salgo de ese tema. Ya me cansa".