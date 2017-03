COPE lanza un 'chatbot' para ofrecer contenidos en directo o bajo demanda a través del móvil

La cadena COPE ha lanzado un 'chatbot' por el que ofrecerá contenidos de la antena en directo o bajo demanda para Android y iPhone y permitirá interactuar con el oyente.

La herramienta, disponible en Facebook Messenger, tiene como fin personalizar "al máximo" los contenidos y mejorar la conversación 'one to one' con el usuario, según ha explicado el presidente del Grupo COPE, Fernando Giménez Barriocanal.

De esta forma, cualquier ciudadano con un teléfono inteligente podrá recibir los contenidos que más le interesen a través de mensajes privados en Messenger y en los horarios que decida. Para ello, deberá entrar en la página de la cadena en Facebook, seleccionar la pestaña 'enviar mensaje' y pulsar en 'empezar'.

Los oyentes podrán escuchar sus programas preferidos en directo, como Herrera en COPE, Tiempo de Juego, El Partidazo de COPE, La Tarde, La Linterna, Mediodía COPE o Fin de semana, recuperar contenidos y compartirlos.