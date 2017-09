El director general de la Cadena SER y PRISA Radio en España asegura que "son tiempos inmejorables para la radio"

El director general de la Cadena SER y PRISA Radio en España, Vicente Jiménez, ha afirmado este lunes 4 de septiembre que "son tiempos inmejorables para la radio" porque cumple su papel de llegar a la audiencia y porque "las circunstancias que están amenazando el futuro de algunos medios, para la radio, son una oportunidad".

"Me refiero a la disrupción digital y a las nuevas tecnologías. Así que, más allá de las circunstancias coyunturales o de cómo vaya el mercado publicitario y de las cuestiones del Estudio General de Medios (EGM) creo que es un momento excelente para la radio", ha declarado Jiménez en el marco de la presentación de la programación para la temporada 2017-2018, que ha tenido lugar en el transcurso del segundo tramo de 'Hoy por Hoy', dirigido y conducido por Toni Garrido.

Ángels Barceló continúa en 'Hora 25'. "Novedades pocas, lo que vaya marcando la vida política, lo que vaya marcando la actualidad. Mantenemos la mesa política de los lunes. Es algo a destacar porque es poco habitual que políticos de todos los partidos se sienten semanalmente en una mesa debatir sobre lo que sea y que lo hagan con esas formas y ese talante que no se ve en otros medios. Y poquito más, mi espacio más personal de cultura con Javier Torres donde vamos recomendar lo que a él y a mí nos gusta. Y José Luis Sastre, que va a seguir también, cuya mirada que hay que destacar", ha señalado.

En deportes, Manu Carreño ha iniciado su segunda temporada en 'El Larguero'. "Ha sido mi primer año en 'El Larguero', no ha sido un mal año y no vamos cambiar muchas cosas. Habrá algún colaborador nuevo, que compartiremos con 'Carrusel', y que ahora no se puede contar. Debutará en breve ahora está haciendo la pretemporada. Repetimos los colaboradores de la primera temporada y habrá un pequeño matiz de secciones", ha subrayado.