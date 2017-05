Camilla Läckberg en el X aniversario de 'La princesa de hielo': "A veces escribes sobre un crimen atroz, y luego ocurre"

Su próxima novela será sobre los nacionalismos: "La gente tiene problemas y busca soluciones fáciles"

La escritora sueca de novela negra Camilla Läckberg ha presentado una edición conmemorativa por el X aniversario de su primera novela, 'La princesa de hielo', que contó con más de 600.000 ejemplares vendidos en España. "La vida no deja de sorprenderte, los escritores de crímenes nos sensibilizamos con lo que ocurre a nuestro alrededor, y eso hace que a veces nos anticipemos", ha declarado en una rueda de prensa.

La escritora ha comenzado agradeciendo a sus lectores españoles "el cariño" que siempre le han proporcionado. "No imaginé que España sería el segundo país de mayor acogida de mi libro. Gracias por acogerme y quererme tanto, a mí y a mis libros", ha expresado. Asimismo, ha señalado que hoy por hoy "hay un montón de turistas españoles en Fjällbacka", el lugar donde nació y creció y donde tienen lugar los crímenes de sus novelas.

En este contexto, ha apuntado que a su juicio en los países escandinavos abunda la novela negra debido a que "viven en un ambiente pacífico" que les permite desarrollar este tipo de tramas. "En los países en guerra no se escribe sobre esto puesto que ya tienen suficiente con lo suyo", ha dicho.

En este sentido, ha lamentado que "aunque hoy en día no se quema a nadie", este comportamiento se sigue dando "por ejemplo en las redes sociales". "Esto se ha reflejado mucho en mi vida también, cuando conocí a mi actual pareja, trece años menor que yo, las revistas estuvieron dos años escribiendo sobre eso sin tener en cuenta mi trabajo y la manera en la que yo me he labrado mi vida", ha añadido.