Carla Bruni visita 'El Hormiguero' de Pablo Motos

Siempre muy discreta con su vida privada y su relación con el que fuera presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, Carla Bruni disfrutó de una noche de lo más especial en El Hormiguero donde sacó su lado más natural gracias a Pablo Motos.

Carla está en nuestro país para presentar su nueva gira con su álbum French Touch y además de hablar sobre música la que fuera primera dama también habló de cómo fue su flechazo con Sarkozy en el momento en el que se conocieron: "Estábamos tan seguros de nuestro amor que dijimos, ¡adelante!".

"Un día un amigo que tenemos en común me llamó para preguntarme si me interesaba cenar con Sarkozy cuando ya era presidente. Dije que sí, pero no conseguíamos ponernos de acuerdo en la fecha. Entre la primera llamada y que fijamos la fecha pasaron dos meses, y en ese tiempo se había divorciado", explicó.

Tras apenas tres meses, Sarkozy y Bruni decidieron casarse. "Quería tranquilizar a los franceses, que no pensaran que era una loca. Estábamos tan enamorados, tan seguros de ese amor que lo hicimos", confesó para añadir después: "Seguía siendo la vida. Estoy acostumbrada a los cambios en mi vida. El cambio es la propia vida. La inmovilidad es la muerte".

CARLA BRUNI: "LOS QUE ME VEAN COMO LA PRIMERA DAMA ERA PORQUE NO ME HABÍAN VISTO ANTES"

Sin duda alguna Carla está de lo más ilusionada con su gira por España y es que el próximo miércoles 10 de enero estará en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid y el viernes 12 se subirá al escenario del Palau de la Música de Barcelona. Como viene siendo habitual en los programas de El Hormiguero, Pablo Motos tuvo un detalle de lo más especial con la invitada y es que nada más entrar le obsequió con una guitarra hecha a mano: "Para que te acuerdes de nosotros cuando hagas canciones nuevas".

La cantante regresa a los escenarios tras cuatro años alejada de los estudios pero muy segura de sí misma y es que no tiene miedo por lo que puedan pensar de ella: "Empecé en la música mucho antes. Los que iban a verme a los conciertos entonces siempre me verán como una cantante. Puede que los que me vean como la Primera Dama era porque no me habían visto antes"