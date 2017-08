Carlos Saura iniciará en 2018 el rodaje de su musical 'El Rey de todo el Mundo'

El cineasta Carlos Saura ha anunciado este jueves en Ibiza que va a reactivar el rodaje de la película 'Guernica', proyecto que tenía paralizado y que estará protagonizado por Antonio Banderas.

Saura ha explicado que aún no cuenta con coreógrafo y los actores "están, pero no están". "Es una historia sencilla, basada en el baile. No es una película musical como tantas otras que hecho yo, donde no hay argumento. Es una historia, pasan cosas y suceden cosas y, entre ellas, bailan. Está un poco en la línea de mi película Tango", ha afirmado.