Carme Riera publica 'Las últimas palabras': "La independencia en Cataluña es un sueño quijotesco"

La académica y escritora Carme Riera, quien publica su nueva novela 'Las últimas palabras' (Alfaguara), ha asegurado este jueves 16 de marzo que no cree que el proceso independentista en Cataluña salga adelante porque "es un sueño quijotesco".

"No es algo que me preocupe porque en el fondo en Cataluña no va a pasar nada. Es verdad que están pasando muchas cosas, pero respecto a la independencia creo que no ocurrirá: es un sueño quijotesco, porque los catalanes se han convertido en los más quijotescos de España", ha asegurado en una entrevista con Europa Press la autora.

'Las últimas palabras' son unas "memorias ficcionalizadas" del archiduque Luis Salvador de Austria, una personalidad de finales del siglo XIX y principios del XX que fue "un hippie antes de los hippies" y de quien la propia Riera cree que "habría pensado lo mismo" que ella respecto a Cataluña.

PAGAR POR SALVAR LOS ÁRBOLES

Ecologista --"si viera lo que ocurre hoy, se moriría", ha ironizado--, bisexual y con gran amor por Mallorca, el archiduque dejó una profunda huella en la isla actuando "como una persona absolutamente libre". Riera decidió abordar esta historia en forma de manuscrito encontrado --a la manera de 'El quijote'-- debido a los vínculos personales que le unían con el protagonista.

"Es una figura casi familiar. Nosotros tenemos una casa en Deià que fue terreno del archiduque y, además, cuando se desguazó un yate que tenía, un tío abuelo estaba construyendo esa misma casa y los descendientes del archiduque le regalaron puertas del barco o una barandilla, que estaban presentes en ese hogar", ha explicado.

Riera ha insistido en su faceta de ecologista cuando todavía no existía ese concepto, llegando incluso a pagar dinero por evitar que se talase algún árbol de la isla. "Se consideraba defensor de la naturaleza y decía que una de las maravillas máximas era la de poder contemplar un paisaje, sobre todo si había mar", ha apuntado.

LA I GUERRA MUNDIAL, SU "TUMBA"

Considerado un excéntrico en la corte, en especial por "una apariencia descuidada", el archiduque únicamente mantuvo un vínculo con su madre --a la que pedía dinero regularmente-- y el emperador, a quien rendía pleitesía una vez al año. Tuvo un papel importante en política antes de la I Guerra Mundial y su idea de que pudo haber evitado este conflicto "pudo ser su tumba" --falleció en el año 1915--.

Académica de la RAE, Riera ha defendido "seguir dando lata" al ser preguntada por la escasa visibilidad de las mujeres en estas instituciones. "Es necesario que estemos en igualdad de circunstancias, no por cuotas", ha aseverado, tras recordar que propondrá previsiblemente a una mujer --Rosa Montero, Marina Mayoral o Cristina Fernández Cubas, entre otras-- para los próximos sillones vacantes de la RAE.

En cuanto a la posibilidad de compatibilizar derechos de autor con las pensiones, la presidenta de CEDRO ha asegurado que es una petición que "se va a ganar" o, en caso contrario, "la acción será dura, saliendo a las calles". "Yo entiendo que, como profesora, me tenga que jubilar porque detrás de mi hay una persona joven aspirando al puesto, pero como escritora no. Lo que yo no escriba no lo va a escribir otro", ha concluido.