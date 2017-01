Carmen Borrego se enfada con su hermana Terelu

En el nuevo capítulo de las campos se ha podido ver a unas Campos mucho más profundas y sinceras y también, por qué no decirlo, un poco más guerreras entre ellas. Y es que como en toda familia, no sólo se apoyan entre ellas y disfrutan del tiempo juntas sino que también se enfadan y se dicen lo que piensan a la cara. La familia más famosa y televisiva del panorama nacional se abren para mostrarnos cuáles son sus momentos más tensos entre ellas y cómo los resuelven.

ENFADO MONUMENTAL DE CARMEN BORREGO CON SU HERMANA TERELU

Todo empezó en una visita a la ciudad que las vio nacer para recordar su infancia y visitar los lugares en los que estuvieron con sus padres y amigos de la infancia. Una de sus últimas paradas junto a su madre, María Teresa, las hermanas Campos fueron al 'Tívoli', un teatro donde acudían muchos cantantes conocidos de la época y lugar donde su madre había dado sus primeros pasos como presentadora.

Tras los recuerdos de María Teresa Campos en el 'Tívoli' mostrándose muy emocionada, las hermanas subieron al escenario para revivir aquellos recuerdos tan bonitos que aquel lugar les había dejado. Carmen Borrego le recuerda una máquina de monedas que había en el 'Tívoli' y cuando escucha esto Terelu, al principio se muestra desconcertada porque no lo recuerda pero sí que le suena y hace por intentar recordarlo.

A esto Carmen Borrego le contesta: "Oye menos mal, porque claro, sino te suena no existía. Todo lo que no te suena no existe". Ante el comentario, Terelu se siente ofendida por su hermana y empieza a caminar para marcharse. "Estoy que ya no puedo más, lo digo en serio" comenta la mayor de las Campos.

Carmen Borrego se molesta al ver la reacción de su hermana y echa a andar para marcharse también de ahí al tiempo que dice: "Hija era una broma. La que se va a marchar soy yo. No voy a aguantar ni media humillación. Es que no se puede decir nada. Haces una broma y ya estás atacando. Es que la vida yo no la tomo así, entonces no voy a dejar de ser yo".

Así concluye la pequeña discusión entre hermanas. La pequeña de las Campos se siente muy molesta al ver que su hermana Terelu y su madre nunca le dan la razón y no duda en decírselo a las dos a la cara para que lo sepan y lo tengan en cuenta.

Y es que como revela el reality, entre las Campos también existen diferencias que pueden llegar a convertirse en peleas y enfadarse por ello. Pero igual que hay diferencias, las Campos se siente muy unidas y vuelven a reconciliarse. Y es que en todas las familias surgen conflictos pero el amor de una madre o de una hermana puede con todo eso.