Carmen Lomana: "Belén Esteban sí iba a ensayar en ¡Mira quién baila!"

CHANCE: Desfilas esta noche.

Carmen Lomana: Pues algo haremos, seguro. Que un paseito por la pasarela sí.

CH: Siempre nos sorprendes.

C.L: Yo presento pero luego siempre al fin de fiesta nos damos ahí un paseo.

CH: Vales para todo.

C.L: Yo soy todoterreno, ya sabes.

CH: ¿Cómo pasarás la Navidad?

C.L: Soy muy de navidad, me encanta, siempre me ha encantado, es una mezcla de sentimientos a veces, me escaparía pero me quedo, un poco así. Lo paso con toda mi familia, aquí en Madrid, con mi hermana María José, mi hermano Carlos, todos y al día siguiente invito yo en el Hotel Santo Mauro que ha sido este año una época mi casa y luego me voy.

CH: ¿A dónde?

C.L: A relajarme... a dormir mucho, a leer y a descansar.

CH: ¿Con quién y dónde?

C.L: Sola en compañía de otros.

CH: Seguro de tu amigo especial.

C.L: Sí, pero es que lleva una vida también viajando todo el día, es una cosa.

CH: Pero sabemos de él pero nunca le vemos.

C.L: Mejor porque os iba a encanar.

CH: Sonrisa de enamorada.

C.L: Bueno, pero bien. Yo tengo muchos amigos, lo paso muy bien.

CH: ¿Deseos para el 2017?

C.L: Yo que me quede como estoy pero por supuesto deseo para todo el mundo trabajo, salud, y amor. Habiendo trabajo hay dinero.

CH: Tú lo tienes todo.

C.L: Bueno, no me puedo quejar, no me quejo, con tener lo justito.

CH: Hemos leído muchas cosas del caso de Nadia, tú nombre ha parecido como que tú habías ayudado.

C.L: Ya y por lo visto no le han operado todavía.

CH: Ni la han operado ni nada.

C.L: Pero qué terrible, que la gente utilice así los sentimientos de solidaridad, porque tú cuando das algo no te planteas como va, simplemente estás viendo un drama, porque yo lo estaba viendo en televisión y llamé y como yo muchísima gente y no me arrepiento de haberlo hecho, si eso ha servido, ojalá para que esta niña tenga una vida más agradable.

CH: Pero cómo va a ser la vida de la niña ahora.

C.L: Eso es lo que me preocupa, si a los padres los meten en la cárcel, qué va a ser de esta niña, ahí a que ver qué hacemos.

CH: ¿Conociste a los padres de la niña?

C.L: Bueno creo que una vez vi al padre en una cosa.

CH: Te creíste la historia desde el principio.

C.L: Es que cómo no me lo iba a creer, nadie imagina que utilizas a una criatura enferma para lucrarte, eso no entra en la cabeza de nadie. Yo creo que a lo mejor ellos no empezaron con mala intención y se les fue de las manos.

CH: ¿Cómo viviste 'Mira quién Baila'?

C.L: Parece fuera de contexto sacar ahora este tema.

CH: Lo han sacado los productores.

C.L: Pero es como si me preguntas cómo bailaba Belén y yo te digo, cómo podía.

CH: Pero tú sentiste que era un premio especial para Belén.

C.L: Todos sentimos que no era justo, era evidente pero sacarlo ahora... Pues no sé cómo era por votación popular.

CH: Por eso justamente se habla de esto ahora.

C.L: En el momento en el que hay votación popular aunque parezcas un pato mareado bailando puedes ganar.

CH: ¿Pero Belén se lo curraba?

C.L: Yo supongo.

CH: La han tachado de vaga.

C.L: No sé, ahí es imposible ser vaga, te esforzarás más o menos pero el esfuerzo es muy grande. Ella iba a los ensayos y yo siempre la he visto ir y a la salida estábamos las dos temblando.

CH: Está bien que digas que sí que iba.

C.L: Claro que iba lo que no sé es cuanto tiempo y si se cansaba o no.

CH: Entiendes que esas palabras no procedían.

C.L: No sé lo que ha pasado pero me parece un poco fuera de tiempo, simplemente eso. Además, ¿porque no lo dijeron en su día, en ese momento? A mí no me gusta mucho hablar de estos temas pero desde luego que lo que os puedo decir es que iba a los ensayos, que yo creo que se esforzaba todo lo que podía, que no estaba en su mejor momento y que demasiado hizo.