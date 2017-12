Carmen Lomana de María Teresa Campos: "Está manejada por la necesidad"

Carmen Lomana disfruta de una Navidad muy tranquila, rodeada de su familia en Madrid, donde ha acudido a una iniciativa promovida por Ecoembes. Desde hace cinco años, por Navidad lleva a escenarios por toda España a la orquesta Paraguaya, que toca música con instrumentos hechos a partir de desechos, muchos de ellos recogidos en el vertedero de Cateura.

Con el estreno de la nueva temporada del reality de Las Campos, Lomana se ha pronunciado, opinando de forma negativa acerca del primer capítulo, a pesar de que ella misma asegura: "He dicho lo que me ha parecido, deberían criticarlas a ellas. Ayer no iba a ver el programa y la fealdad engancha también. Me empezaron a llamar mis amigas y empezaron a hacer risas y me dijeron que lo viera, peor me dañaba a mi sentido estético".

Carmen reconoce la trayectoria profesional de María Teresa y no cree que las que la han manejado, hayan sido sus hijas: "Ha hecho programas estupendos y por eso no entiendo por qué hace estas cosas. Creo que está manejada por la necesidad. No sé, cada uno hace con su vida lo que quiere y yo opino cuando me preguntan de un programa de televisión. Soy muy clara, a veces sacan de contexto y sacan unos titulares que arde Troya, pero me da igual. Lo que digo lo reafirmo, yo de hipócrita nada. Hay gente que piensa lo mismo pero no lo dice para no dañar sus intereses y a mi me da igual porque creo que ser libre es importante. Feliz navidad, feliz 2018 y que sigamos cotilleando.