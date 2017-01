Carmen Lomana estrena el 2017 enamorada

Salud, trabajo y amor. Son los deseos que solemos pedirle al año nuevo que acaba de comenzar. Carmen Lomana deja atrás un 2016 en el que ha tenido muchas alegrías y posiblemente una de ellas ha sido el amor. Y es que nos ha vuelto a sorprender con una de sus declaraciones bomba cuando iba a la ópera a ver a Pablo Heras Casado, marido de Anne Igartiburu, dirigiendo una ópera de Wagner, en las que nos confiesa que tiene el corazón contento gracias a una persona conocida que por el momento, prefiere no desvelar.

En cuanto para el marido de Igartiburu solo tiene buenas palabras: "Es conocido, el marido de una amiga mía* entonces, a parte de que la ópera es fantástica, "El holandés errante"... incluso he cambiado mi entrada, mi asiento, para estar más cerca".

CH: ¿Qué le pides al 2017?

CL: Nada especial, salud* teniendo salud puedo trabajar, puedo estar bien, puedo estar alegre. Si no tienes salud, todo lo demás te sobra"

CH: ¿Y amor?

CL: Bueno, el amor está dentro del paquete. El amor siempre está presente.

CH: Te apetece, ¿no?

CL: Bueno, yo más o menos siempre estoy enamorada...

CH: ¿No me digas que estás enamorada?

CL: Sí... lo que pasa es que mis parejas no están en Madrid.

CH: Porque muchos son de fuera...

CL: Sí.

CH: ¿Y ésta vez es así?

CL: Sí.

Toda una incógnita que nos ha dejado en alerta.

CH: ¿Nos puedes adelantar el nombre o algo, porque nos estás dejando sorprendida...?

CL: No, porque es una persona muy conocida y no, no quiero..."

CH: Pues más motivos...

CL: Que sois muy cotillassss"

¿Podremos ponerle cara próximamente a su amor secreto?