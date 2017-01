Carmen Machi regresa al 'Juicio a una zorra': "Mi 2016 ha sido un homenaje maravilloso a la prostitución"

La actriz no espera una gala reivindicativa de los Goya: "Hay que salir a celebrar un año cojonudo de cine español"

La actriz Carmen Machi recupera su papel de Helena de Troya en 'Juicio a una zorra', que estará a partir del próximo jueves 12 de enero en el Pavón Teatro Kamikaze y, en el que de nuevo, se relaciona a su personaje con la prostitución, algo que se ha repetido en varios papeles en el cine este 2016.

"Para mi, este año ha sido un homenaje maravilloso a la prostitución, e incluyo a Helena en estos papeles porque así la llaman los hombres que le rodean. Tienen muchas cosas que contarnos, no ellas sino el mundo que les rodea", ha señalado en una entrevista con Europa Press la actriz. Machi también ha interpretado a una prostituta este año en 'La puerta abierta', 'Villaviciosa de al lado' y 'Rumbos'.

En cualquier caso, la intérprete ha defendido que se tratan de papeles "muy distintos entre sí" y en los que lo menos relevante era su profesión. "El único punto en común es que la sociedad les da la espalda, están arrinconadas y hay un rechazo social como si tuvieran algo sucio dentro", ha señalado, tras defender la libertad de cada uno para "elegir su vida".

'Juicio a una zorra', que estará en el Pavón Kamikaze hasta el próximo 29 de enero, sirve para dar la vuelta al mito de Helena de Troya, vilipendiada por los hombres que la rodean y señalada como culpable de una guerra que "respondía a unos intereses políticos" y no al rapto de una mujer.

"A Helena nunca la hemos oído hablar, a pesar de estar en muchas historias, solo parece que la lió parda y que ella fue la Guerra de Troya. Pero es una visión interesada, que el hombre ha utilizado con una falta de vergüenza increíble para crear la sensación de que estamos ante una mujer florero", ha lamentado Machi.

HISTORIA ESCRITA POR HOMBRES

En este sentido, recuerda que la Historia "ha estado escrita por hombres" y eso ha llevado a héroes que "tenían derecho a matar, violar o al adulterio". Por el contrario, su Helena de Troya, embriagada por el alcohol y el dolor, se ve obligada a hablar en el escenario para "luchar por el sitio que le corresponde" como ser humano.

Con texto y dirección de Miguel del Arco (algo que "gusta" a Machi, ya que así "un hombre es el que quita el pedestal" a los héroes), 'Juicio a una zorra' no es una obra feminista, sino "femenina". "No es un alegato de nada, sino que habla del daño colateral que se sufre por ser mujer", ha señalado.

Es más, para la actriz esta obra pone de relieve otros temas "vigentes" más allá de la mujer maltratada, como puede ser el paralelismo con una guerra como la de Siria y el exilio al que se ve obligado "un país entero". "Si solo fuera una función feminista, jugaríamos a muy poco", ha indicado.

NOMINACIÓN A LOS GOYA

Nominada a mejor actriz en los premios Goya por su papel en 'La puerta abierta', Machi reconoce que llegará a la gala del próximo mes de febrero "con ganas de disfrutar y orgullosa de representar" a la película de Marina Seresesky. "No espero nada, solo llegar ahí y pasármelo bien", ha aseverado.

"Una vez más, la presenta mi hijo putativo, Dani Rovira, y soy feliz ya por ello porque hará un trabajo estupendo. Pero también estoy rodeada de amigas en la nominación, a las que admiro profundamante, quiero mucho y además he trabajado con ellas. Qué más se puede pedir", ha comentado con humor Machi.

Preguntada respecto a si espera una gala reivindicativa, no cree que vaya a ocurrir y reivindica el papel de "fiesta del oficio y de la industria" que deben de tener los premios Goya. "La gala es la fiesta del cine español, al que tenemos que cuidar y mimar mucho y espero que sea para disfrutar".

En este sentido, ha explicado que los Goya "muchas veces han servido de plataforma para reivindicar y ha estado muy bien", pero en esta ocasión ni se le había "pasado por la cabeza". "No me parece mejor o peor gala si ocurre, pero hay que salir a celebrar un año cojonudo de cine español. Me quedo con eso", ha concluido.