Carmen Machi hace "autocrítica de la vanidad" del arte en 'La autora de Las Meninas'

La actriz Carmen Machi lleva este viernes 15 de diciembre al Teatro Valle Inclán su "autocrítica de la vanidad" en el mundo del arte a través de la obra 'La autora de Las Meninas', de Ernesto Caballero.

"Pero es que la vanidad no es solo patrimonio del artista, también hay panaderos vanidosos", ha comentado Machi con humor, quien ha señalado que la edad "y lo que te haya costado llegar a las cosas" son una buena barrera para este defecto.

Caballero ha reconocido que la elección de 'Las Meninas' no ha sido casual, puesto que, con este cuadro, Velázquez hizo "una conquista de la subjetividad" para los artistas. "Abrió la puerta a la concepción moderna del arte, pero los sueños de la subjetividad producen monstruos: también a la autorreferencialidad o al ensimismamiento", ha apuntado.

No obstante, la obra no solo mira al arte desde dentro, sino que también hay una reflexión sobre el papel de las autoridades respecto a las Humanidades. "Hay una referencia a la ausencia y progresiva esquilmación de las disciplinas artísticas en los planes de estudio y es que creo que todavía no somos conscientes de la factura que nos va a pasar esto", ha señalado Caballero,