Cayetano Martínez de Irujo: "Enrique Moreno que es un médico que yo creo que salva un par de vidas al mes"

Como uno de los principales difusores de la maca Casa de Alba dentro y fuera de nuestras fronteras, Cayetano Martínez de Irujo presentó el Aceite de Oliva Virgen Extra Casa de Alba Reserva Familiar que se encuentra entre los 100 mejores aceites del mundo. De lo más orgulloso del legado familiar, Cayetano reconoció que le ha costado mucho esfuerzo sacar adelante la marca y que aún no puede vivir de ello.

De lo más celoso de su vida privada, Cayetano prefirió no hacer ningún comentario sobre su relación con Bárbara ni sobre todo lo que opina acerca del fichaje de Francisco Rivera por el programa donde él también colabora.

CHANCE: La Casa de Alba se va haciendo un hueco en el mercado. ¿Qué tal está el aceite?

Cayetano Martínez de Irujo: Bueno está bien y verdaderamente esto lo hemos hecho para el Corte Inglés, como es uno de los mejores clientes y están muy contentos con el aceite, por eso estamos aquí.

CH: ¿Es de meterse entre fogones?

C.M.I: No, la verdad es que no se me da bien la cocina. No guiso, me gusta comer bien, como buen español pero cocinero no soy. Ahora está muy de moda pero no.

CH: ¿Plato favorito?

C.M.I: Los huevos fritos y la tortilla de patata.

"OBVIAMENTE HAY QUE INVERTIR AL PRINCIPIO, NADA SALE SOLO Y HAY UNA COMPETENCIA MUY GRANDE"

CH: ¿Qué futuro tiene todo lo relacionado con la Casa de Alba?

C.M.I: El aceite, los ibéricos, las pastas, la cerveza, la carne*

CH: ¿Ya da dinero?

C.M.I: Ahí estamos, estamos llegando a un equilibro, hace falta dos o tres años para posicionarse. Hay que invertir pero no lo sé, te lo diré en un futuro. De momento no se puede vivir de ello.

CH: ¿Lo que mejor funciona?

C.M.I: Pues el aceite, los ibéricos y luego la carne. Pero el aceite y los ibéricos.

CH: ¿De lo que estás más satisfecho?

C.M.I: Yo creo que todo, todo son productos muy buenos, muy bien elaborados y la verdad es que a algunos nos cuesta más como la cerveza porque es artesanal y hay poco hueco en el mercado.

CH: ¿Está siendo complicada esta aventura empresarial?

C.M.I: Sí, claro. He tenido que aprender de un día para otro, estaba dentro de una estructura y luego la marca se quedó fuera con independencia total. Obviamente hay que invertir al principio, nada sale solo y hay una competencia muy grande. Yo creo que el sector alimentario, gran parte del sector de construcción en España se fue al alimentario con la crisis y de repente en los últimos años hay una cantidad de marcas y una competencia feroz, es difícil.

"ES LA PRIMEA VEZ QUE HE ESTADO MÁS DE UN AÑO SIN MONTAR A CABALLO"

CH: ¿Y ese buen color que trae?

C.M.I: Entre la marca y el campo que tenemos Fernando y yo son los dos pilares fundamentales a los que me dedico entre otros dos proyectos, pero también monto un caballo todos los días, me viene bien. Bueno lo hago cuando puedo.

CH: ¿Eso quiere decir que de salud está bien?

C.M.I: Sí, estoy muy bien, gracias a Dios creo que estoy estabilizado.

CH: ¿No ha vuelto a recaer?

C.M.I: Ya fue bastante, fueron cinco operaciones, un año entero, al final fueron ocho semanas y media de hospital.

CH: ¿Ha cambiado su forma de vida?

C.M.I: No, igual. Hago deporte y mi forma de vida es la misma, mucho trabajo y entre medias intento ejercitar y bueno, lo que he dicho antes.

CH: ¿Lo que echaba más de menos era el caballo?

C.M.I: Lo echaba de menos. Es la primea vez que he estado más de un año sin montar, por primera vez me di cuenta de que hay una vida debajo del caballo, nunca había estado en esa posición, lo veo de otra manera.

CH: ¿En qué gastarte ese tiempo?

C.M.I: Pues en hospitales y en operaciones, básicamente.

"CON ESA ENTREVISTA QUE HICE A FINAL DE AÑO HE CERRADO UNA ETAPA"

CH: Esa experiencia al borde de la muerte, ¿Le ha hecho replantearse las cosas de la vida?

C.M.I: Sí, sin ninguna duda. Gracias a Dios he salido reforzado, si aguantas sales reforzado. Enrique Moreno que es un médico que yo creo que salva un par de vidas al mes, es una eminencia que tenemos en España, la verdad es que ha visto pocos pacientes con la capacidad de aguante y la capacidad de recuperación. Entonces no cabe duda que al final han sido más de dos meses de hospital en total y recaídas. Una consecuencia tras de otra y te hace cambiar.

CH: ¿Qué tiene de diferente este Cayetano?

C.M.I: Soy más yo que nunca, las taras, los complejos, todas los condicionantes quizás que podrían quedar después de estos dos años la verdad es que ya nada.

CH: ¿En que se piensa en esas horas de hospital?

C.M.I: Es una gran reflexión de la vida, del pasado, de todo, de dónde has nacido, del por qué de las cosas y quizás con esa entrevista que hice a final de año he cerrado una etapa, simplemente he dicho lo que quería decir bien dicho, hasta donde se deben decir las cosas, no hay mucho más que decir, m h quedado muy tranquilo.

CH: Esas declaraciones nos dejaron a todos sorprendidos.

C.M.I: No son para tanto, en ningún momento se salen de tono ni dicen nada, lo que pasa es que son valientes.

"LO QUE TIENE QUE HACER AHORA MI HIJO LUIS ES ESTUDIAR"

CH: Pero se descubre mucho su intimidad y no estamos acostumbrados.

C.M.I: Bueno, tampoco es eso. Lo que pasa es que ya no tienes tapujos y quieres cerrar una etapa y libremente te expresas, yo creo que muy correctamente y también de una forma muy normal.

CH: ¿Bárbara ha sido un pilar fundamental?

C.M.I: Le pediría por favor que no me haga preguntas personales. Me gustaría que no me pregunten más, mi vida sentimental ya ha dado bastante de sí, ya han llenado ustedes muchas páginas con muchas verdades y muchas mentiras así que no quiero hablar nunca más de mi vida personal y sentimental. Hemos venido aquí con el Corte Inglés que es el que me ha pedido que venga.

CH: ¿Su hijo también ha emprendido un nuevo proyecto empresarial, le ha pedido consejo?

C.M.I: No, me lo ha contado.

CH: Pero tan jovencito.

C.M.I: Sí.

CH: Ha heredado el carácter suyo de emprendedor.

C.M.I: Esperemos que sí, pero le queda mucho camino. Lo que tiene que hacer ahora es estudiar.

CH: ¿Qué le parece?

C.M.I: Bueno, me parece bien. Ahora mismo la gente joven es muy emprendedora pero tiene que estudiar que le queda mucho camino de estudio y de formación.

"A MÍ ME GUSTA MÁS ERREJÓN, CREO QUE PODEMOS ES IMPORTANTE, REFLEJA LA PARTE DE LA SOCIEDAD"

CH: Ya le vemos por las mañanas, ¿Nos entiende ahora un poco mejor en esa nueva etapa televisiva?

C.M.I: Yo les entiendo muy bien pero la prensa ha usurpado mi vida durante muchos años y me ha revolcado en un ámbito de injusticia absoluta, como comprenderá yo me defendía. Ahora yo he cogido mi sitio, me respetan más y yo os respeto más a ustedes. Espejo Público es un programa en el que aprendo mucho y estoy en la parte política, no tiene nada que ver con la de sociedad. Les entiendo igual, pero quizás me entienden ustedes a mí más porque yo he cogido mi sitio y ven que no soy la persona que ustedes se empeñaban en poner muchas veces.